“Estava boiando só com a cabeça para fora”: testemunha relata resgate de homem no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

Leonir Kuchler, de 37 anos, relatou ao jornal O Município o momento do resgate de um homem no rio Itajaí-Mirim, no Centro de Brusque, na tarde deste sábado, 27. Ele afirma que viu o homem boiando no rio e acionou a Polícia Militar.

Leonir conta que caminhava pela Beira Rio quando ouviu dois barulhos vindos da água. Ao olhar para o rio, viu duas capivaras e acreditou que o som vinha dos animais. No entanto, segundos depois, percebeu que havia um homem boiando à margem em um trecho próximo ao Fort Atacadista.

“Ele estava boiando só com a cabeça para fora. Continuou descendo o rio e eu fui perguntando se ele estava bem, mas não me dava resposta. Até que, em determinado momento, ele saiu da água e me disse que alguém estava tentando matá-lo”, relata.

Segundo Leonir, o homem estava transtornado e bastante perdido naquele momento. Após alguns segundos de conversa, ele voltou para a água, e então a Polícia Militar chegou ao local.

“O tempo todo eu mantive conversa com ele, pedindo para sair da água ou ir para o canto do rio, porque ele estava bem no meio, sendo levado pela correnteza”.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram presentes e auxiliaram no resgate. Até a publicação, não foram divulgadas informações oficiais.