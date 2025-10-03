“Estava uma labareda alta”: incêndio atinge apartamento no Centro de Brusque

Moradora conseguiu combater o fogo com um extintor

Um princípio de incêndio atingiu um apartamento no Centro de Brusque, na manhã desta sexta-feira, 3. O fato ocorreu na rua Alberto Torres, por volta das 9h40. A proprietária do imóvel conseguiu combater o fogo utilizando um extintor.

Conforme o relatório do Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, os agentes constataram que o caso ocorria no segundo andar em uma fiação elétrica do fogão a gás.

A proprietária do imóvel, de 47 anos, relatou que as “labaredas estavam altas” e que alguns potes foram destruídos pelo fogo. Ela estava em casa junto com a mãe, de 77 anos, prestes a deixar o imóvel. Elas não ficaram feridas.

“Comecei a sentir o cheiro. Eu corri e aí peguei um extintor, as minhas inquilinas me ajudaram o extintor e consegui apagar o fogo”. Após isso, acionaram os bombeiros principalmente por conta do cheiro que se propagou pelo prédio.

Conforme a moradora, uma pequena parte da cozinha foi danificada.

Os bombeiros atuaram no rescaldo.

