“Estavam desesperadas”: PM prende homem que agrediu e ameaçou companheira, sogra e filha, em Brusque

Um homem de 37 anos foi preso após ameaçar de morte e agredir a companheira, a sogra e a filha na noite desta quinta-feira, 18, no Souza Cruz, em Brusque.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 20h40. Quando os agentes chegaram ao local, o agressor já havia deixado a residência, levando o celular e o carro da companheira.

Segundo os PMs, a companheira dele, de 40 anos, a sua mãe e a enteada estavam desesperadas, temendo pela sua segurança.

Elas relataram que o homem havia ameaçado de morte com uma faca e agredido fisicamente as vítimas. Quando ele retorno ao local, a PM conseguiu realizar a prisão.

Durante a condução à delegacia, ele foi verbalmente agressivo e ameaçou os policiais. As vítimas relataram histórico de violência e temem pela sua segurança. O agressor foi conduzido e a faca utilizada nas ameaças foi entregue à Polícia Civil.