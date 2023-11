Esteroides anabolizantes: conheça o perigo do uso incorreto das substâncias e o cenário em Brusque

As substâncias, na maioria das vezes, são adquiridas de maneira ilegal e sem orientação profissional. O estilo de ‘compra e venda’ costuma ser parecido em todo o território brasileiro.

Um morador de Brusque, de 23 anos, conversou com a reportagem e disse que faz uso do Durateston. O medicamento injetável é utilizado para a reposição de testosterona em pacientes que apresentam baixos níveis de testosterona ou em casos de hipogonadismo (testosterona natural ausente). Além disso, deveria ser utilizado sob prescrição médica e sua compra nas farmácias só acontece na posse de uma receita.

“Não tenho acompanhamento médico e já uso faz uns dois meses (1 ml a cada 12 dias). A dose é pequena e nunca notei nenhum efeito colateral. A aplicação é realizada em uma farmácia do meu bairro. Treinava durante três anos quando comecei a usar e vi que talvez, para chegar onde eu gostaria, precisaria usar. Hoje em dia não paro pois sei que não é tão simples parar, exige alguns cuidados e acompanhamentos. Compro produtos vindos do Paraguai, já que no Brasil são proibidos para uso estético”, explicou.

Em março deste ano, a Anvisa chegou a determinar a apreensão e a proibição da comercialização, distribuição e uso de unidades falsificadas dos medicamentos Deca-Durabolin e Durateston. A medida foi tomada após a Agência ser informada pela empresa Aspen Pharma Indústria Farmacêutica sobre a circulação, no mercado brasileiro, de unidades falsificadas dos medicamentos.

Outro brusquense, de 26 anos, relatou fazer uso de outro medicamento, o Hemogenin. Ele é conhecido por aumentar a produção de glóbulos vermelhos no corpo, o que, segundo ele, melhora a resistência e a capacidade de treinamento. O uso correto do medicamento seria para tratar a anemia decorrente de deficiências da medula óssea.

“Aplico da mesma maneira (farmácia de bairro). Além do Paraguai, é possível encontrar tudo na internet. Quem treina sempre conhece alguém que vende. Há perfis no Instagram em que o atleta divulga um link de venda. Você clica e vai direto para a página de um laboratório. Eles te enviam via Correios mesmo. De fora do país é fácil conseguir também. Se entram drogas pesadas, imagina anabolizantes”, diz.