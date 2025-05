A persistente ausência de precipitação em Brusque, que está avançando maio adentro, já se estende por mais de três semanas e, consequentemente, começa a delinear marcas visíveis na paisagem do rio Itajaí-Mirim.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

A escassez hídrica, intensificada desde meados de abril, tem transformado gradativamente o cenário local.

Aos poucos, as margens antes submersas vão ficando expostas. Ao mesmo tempo, bancos de areia começam a surgir, fazendo com que a redução do volume de água torne-se notória.

Apesar de alguns chuviscos terem ocorrido nesse período, o acumulado pluviométrico, registrado pelas estações meteorológicas, monitoradas por Ciro Groh, atingiu apenas 8,5 mm em 24 dias.

Brusque nesta terça-feira

Imagens capturadas nesta terça-feira, 6, ilustram, de maneira clara, essa transformação gradativa, porém evidente, no curso do Itajaí-Mirim.

O rio agora flui de maneira mais contida, revelando aspectos que permanecem ocultos em períodos de normalidade hídrica.

A medição atual, realizada pela Defesa Civil de Brusque, indica um nível de 0,72 cm, índice já considerado abaixo do normal pelo chefe de operações e assistência do órgão, Edevilson Paulino Cugiki.

Pausa para os anunciantes

Antes da continuidade da matéria, serão apresentados os anúncios dos parceiros comerciais, que então viabilizam este trabalho.

Na sequência, acompanhe a previsão do tempo e uma galeria de fotos, revelando assim os efeitos da estiagem no rio Itajaí-Mirim, registrados nesta terça-feira.

Previsão e fotos após anúncios

A parceria entre o Blog do Ciro Groh e seus patrocinadores continua rendendo conteúdos de excelência.

Conheça quem apoia este trabalho clicando nos banners abaixo, entre em contato e então descubra tudo o que cada um tem a oferecer.

Oferecimento:

Leia também:

1. Casal de Brusque então celebra 50 anos de fusca com bolo, café e muita emoção

2. VÍDEO – Guabiruba então esconde um sítio florido com trepadeiras-de-jade

Brusque e a previsão do tempo

Nesse contexto, a previsão meteorológica não aponta para mudanças significativas, capazes de reverter o atual quadro de escassez pluviométrica no curto prazo.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, os próximos dias da semana devem manter o predomínio de tempo seco, com sol entre nuvens e sem expectativa de chuvas expressivas em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Entretanto, uma possível alteração no cenário pode ocorrer no próximo sábado, 10, com a aproximação de uma frente fria, podendo assim trazer precipitações um pouco mais relevantes para Brusque, antecipa o especialista.

Apesar dessa perspectiva, o cenário ainda demanda acompanhamento constante, uma vez que os modelos meteorológicos estão sujeitos a ajustes, à medida que novas informações são processadas, explica Puchalski.

Brusque em fotos

Enquanto isso, o cotidiano de Brusque sente progressivamente os impactos da estiagem.

O rio Itajaí-Mirim, habitualmente conhecido por sua correnteza mais vigorosa, já apresenta sinais visíveis de retração.

Com efeito, essa transformação em sua dinâmica hídrica pode ser minuciosamente observada nas imagens, captadas nesta terça-feira.

Uma galeria de imagens, disponível logo abaixo, demonstra de maneira inequívoca, os primeiros efeitos da estiagem que se abate sobre Brusque.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK