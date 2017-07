Somente neste julho/2017, do dia 1º até ontem,26, já foram registrados 341 focos de incêndio em SC, segundo dados do INPE. Para se ter uma ideia, a média para este mês é de 63 ocorrências, ou seja, o estado já registrou mais que 5 vezes a quantidade de incêndio para esta época do ano.

Segundo a Defesa Civil do estado, a população precisa colaborar para que a situação não se agrave. “Colocar fogo em terrenos baldios e por consequência, provocar incêndio ambiental, é crime. Quem causar está sujeito a multa”, afirmam as autoridades.

Lembretes da Defesa Civil:

Atenção para o tempo muito seco que favorece o risco de focos de incêndio em áreas propícias. Não jogue bituca de cigarro nas margens de rodovias, não queime lixo doméstico e não faça fogueiras. Agricultor, não coloque fogo nas pastagens e lavouras. Ao avistar um foco de incêndio, avise imediatamente o corpo de bombeiros pelo 193.

Qualquer problema deve ser comunicado à coordenadoria municipal de Defesa Civil, através do telefone de emergência 199 ou para o Corpo de Bombeiros no número 193.