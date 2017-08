O longo período de estiagem presente aqui na região de Brusque, observado principalmente em julho último, quando este mês registrou apenas 17,9 mm de chuva, sendo o mais seco dos últimos anos em nosso município, trouxe conseqüências diretas no Rio Itajaí Mirim, que no auge da estiagem, ficou com seu nível inferior aos 95cmm, considerado pela Defesa Civil abaixo do normal.

Porém, em agosto, o cenário seco deu lugar à volta das chuvas, ocorrendo de forma mais freqüentes na nossa região. Com isso, os acumulados nestes primeiros 13 dias do mês já superam os 50 mm na média aqui em Brusque, por sinal, bem mais que o dobro verificado em todo o mês de julho.

Domingo chuvoso

O domingo com céu fechado e chuvoso rendeu bons volumes de precipitação registrada por minhas estações. Até as 18:00 horas tivemos 25,3 mm no Bairro Centro, 22,5 mm no Santa Luzia seguido do Rio Branco, com 21,1 mm. Abaixo podemos ver a imagem do Radar da Aeronáutica, com atualização do meio da tarde de hoje, onde temos a chuva com moderada a forte intensidade observado em grande parte do Vale do Itajaí, representado pelas manchas em amarelo/vermelho da figura do mapa.

O meteorologista da Epagri/Ciram, Erikson de Oliveira nos informa que a tendência para amanhã, segunda-feira, 14, é de mais nuvens e condição de chuva na madrugada no Litoral Norte e Planalto Norte do estado. A partir do fim da manhã a condição de tempo seco retorna em todas as regiões, com aberturas de sol.