Julho/2017 segue seco em toda a região de Brusque. Minhas estações registraram nestes primeiros 13 dias do mês, baixos acumulados de precipitação, como exemplo, no centro, onde temos apenas 4,3mm registrados. A última chuva forte e abrangente que atingiu nosso município foi há 43 dias, em 5 de junho, quando naquela ocasião tivemos 47,2mm observado na área Central da cidade. De lá pra cá o que predominou foi o tempo seco, sendo que este cenário de estiagem está sendo refletido diretamente no Rio Itajaí Mirim, com seu nível muito baixo, como mostram as imagens a seguir, por mim registrado nesta tarde,13 no Bairro Dom Joaquim.

Bancos de areia aparecem no meio do rio, mudando a paisagem do local. E a previsão é de que tenhamos a continuidade deste quadro de escassez de chuvas aqui no Vale do Itajaí nos próximos dias. Segundo Laura Rodriguez, meteorologista da Epagri Ciram, somente no início da próxima semana é que vamos ter a entrada de um sistema de chuvas em Brusque, mesmo assim, de fraca atividade, com forte massa de ar polar logo depois, trazendo frio seco e intenso para a segunda quinzena do mês.