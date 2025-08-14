Estrada Boa Rural: Lageados Alto e Baixo devem concentrar pavimentações do programa em Botuverá

O programa Estrada Boa Rural, do governo do estado, deve auxiliar Botuverá com pavimentações de estradas do interior do município. Dois bairros específicos devem ser beneficiados diretamente: Lageado Alto e Lageado Baixo.

O prefeito Victor Wietcowsky (PP) acompanhou o lançamento do programa em Joaçaba, no Oeste catarinense, no começo de julho. O chefe do Executivo valoriza a proposta, e entende que o programa aparece em um bom momento para a cidade.

“Queremos pavimentar várias vias. Para os bairros Lageado Alto e Lageado Baixo, já tínhamos um projeto para asfaltamento. Iríamos tentar algo via Ministério do Turismo, mas, agora, com esse programa, vamos acelerar [as pavimentações]”, afirma.

Botuverá tem direito a captar R$ 12 milhões em recursos para pavimentação. O cálculo é elaborado com base na área do município. No entanto, para o prefeito, há possibilidade de o valor subir.

Victor argumenta que os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) incluem o município em uma área inferior aos dados internos da prefeitura.

O governo municipal deve informar a discrepância ao governo de Santa Catarina, e o prefeito confia na possibilidade de um reajuste, caso o Executivo estadual considere o dado interno.

Pavimentações em outros bairros

O próximo passo, de acordo com o prefeito, é o encaminhamento de um ofício ao governo catarinense, com a intenção de aderir ao programa Estrada Boa Rural. As pavimentações devem se concentrar nos Lageados, mas o prefeito afirma que vão sobrar recursos para atender mais bairros.

“O programa é para estradas rurais municipais, então a SC-486 e vias urbanas ficam de fora. Nos últimos anos, houve aumento do perímetro urbano. Sendo assim, não poderemos atender algumas ruas, mas vamos apresentar projetos no Ministério das Cidades para as vias que ficaram de fora”.

As pavimentações precisam seguir uma lógica específica, com base em critérios do programa. O prefeito exemplifica que a pavimentação não pode terminar em uma propriedade particular, mas, sim, em uma escola ou outro equipamento público.

Estrada Boa Rural

O programa Estrada Boa Rural é um braço do programa Estrada Boa, que revitaliza rodovias catarinenses. O projeto é coordenado pelas equipes das secretarias de Infraestrutura e de Agricultura de Santa Catarina.

O governador do estado, Jorginho Mello (PL), marcou presença no lançamento em Joaçaba. Da região, além de Victor Wietcowsky, o secretário de Infraestrutura e vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti (Republicanos), também participou do ato no Oeste catarinense.

