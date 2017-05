Estrada no Ribeirão do Ouro, em Botuverá, está interditada

A via secundária da Beira Rio, no Ribeirão do Ouro, foi interditada no começo da tarde desta quarta-feira, 31, em Botuverá. Uma erosão, provocada pela chuva, foi responsável pela interrupção do trânsito.

A ponte localizada no bairro também está inundada, o que impede o acesso de veículos automotores de cerca de 300 famílias que moram lá. A travessia somente é possível por meio de pontilhões.

A ponte na rua Humberto Mazzolli, no Centro de Botuverá, também está inundada e impossibilitando o trânsito de carros.

Pequenos deslizamentos também foram registrados pela Defesa Civil nas localidades de Águas Nagras, Padras Grandes, Areia Baixa e Areia Alta.

Às 17h, o nível do rio em Botuverá estava 4.95 metros e em Vidal Ramos 4.03.

Guabiruba

A Defesa Civil de Guabiruba registrou por volta das 16h30 dois deslizamentos de terra. Um em uma residência no Centro e outro em via pública na rua São Pedro, no São Pedro. Ambas as ocorrências foram sem gravidade.