Estreando em campeonato, atleta de Brusque vence duas categorias em competição de fisiculturismo

O atleta de Brusque Waldir Agnaldo, de 29 anos, estreou no Campeonato Sul Brasileiro de Fisiculturismo com duas vitórias nas categorias Novice e Open B no último sábado, 9. O torneio aconteceu no Maria’s Shows e Eventos, em Balneário Camboriú.

A categoria que Waldir participou é a Classic Physique, que possui subcategorias. Dentro dela, Waldir foi campeão na subcategoria Novice, onde 30 atletas competiram.

Esta categoria é mista com atletas que já competiram e outros que nunca participaram. Ele também foi campeão na subcategoria Open B, que promove o atleta para competir na maior categoria do torneio, a Overall.

“Tem que ser o melhor dentro do padrão que eles oferecem. No meu caso, tem que ter menos de 1,72 m e 84,8 kg. Passando essa etapa, o atleta compete com todos que estão nesse padrão”, conta.

Além das duas vitórias, Waldir foi vice-campeão nas subcategorias Estreantes, onde só participam atletas que nunca competiram, e Overall.

Preparação

Waldir iniciou sua preparação por conta própria e seguiu sozinho por quatro semanas. Após esse período, contratou um profissional para acompanhá-lo no treino, que durou mais dez semanas.

Ele diz que a maior dificuldade é superar o preparo físico para o torneio. “Conforme vai chegando o dia do evento, mas difícil vai ficando fazer os exercícios, porque tem que aumentar a quantidade de treinos e diminuir a alimentação. A tendência é você ficar mais fraco no dia seguinte. No dia do campeonato o atleta está pronto, ele já conseguiu passar da parte extrema do processo”.

Próximos passos

Após ser vitorioso no Sul Brasileiro, Waldir irá deixar os treinos de lado para descansar. “Fisiculturismo não é só se dedicar uma hora e meia dentro da academia. Tem que fazer tudo em função do corpo. É um processo bem desgastante, a pessoa tem que gostar muito para conseguir carreira nisso”.

“No momento, não estou visando nenhum campeonato. No início do ano que vem, irei iniciar um trabalho de evolução para no fim do ano voltar a competir. Pretendo corrigir e melhorar alguns pontos”.

