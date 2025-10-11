Estreia de sucesso: Festival da Criança de Guabiruba reúne mais de 5 mil pessoas em sua primeira edição

Nem a chuva impediu que mais de cinco mil pessoas aproveitassem o primeiro Festival da Criança, realizado neste sábado, 11, no parque municipal Érico Vicentini, em Guabiruba.

O evento gratuito foi promovido pela prefeitura em comemoração ao Dia das Crianças e reuniu famílias de toda a cidade em um dia de lazer, brincadeiras e apresentações culturais.

A programação começou às 9h e seguiu até o fim da tarde, com atividades voltadas principalmente às crianças. Houve brinquedos infláveis, mini fazendinha, trilhas, demonstrações de karatê, futebol com bola inflável, dinâmicas de saúde e outras brincadeiras promovidas pelas secretarias municipais.

Logo na entrada, cada criança recebeu uma fitinha numerada, que deu direito a participar dos sorteios de brindes ao longo do dia. Foram entregues cerca de cinco mil unidades, com prêmios como bicicletas, bonecas, carrinhos e bolas.

Além disso, os pequenos também receberam dinheiro simbólico para trocar por cachorro-quente, pipoca, algodão doce e bebida.

Às 10h, ocorreu a premiação do concurso Vale Muito – Maravilhas do Vale Europeu, que destacou os melhores desenhos e poesias produzidos por alunos da rede municipal. Já os adultos puderam aproveitar a praça de alimentação, com produtos vendidos pelas Associações de Pais e Professores (APPs). O valor arrecadado será revertido às escolas.

O ponto alto do evento foi o show do campeão do The Voice Kids, Gustavo Bardim, que se apresentou com participação especial de Isa Camargo, também finalista do programa. A apresentação começou às 15h e encerrou a festa.

O prefeito Valmir Zirke comemorou o sucesso da iniciativa e destacou o envolvimento das secretarias municipais.

“Todas as secretarias criaram algo especial para que as crianças pudessem aproveitar o dia inteiro. O gabinete ficou responsável pelos parquinhos, pelos brinquedos infláveis e até pelo trenzinho que circulou dentro do parque”, disse.

Segundo ele, o evento também contou com apoio de patrocinadores, especialmente para o show musical. Por fim, o prefeito afirmou que o festival foi um teste positivo para novas edições.

“Foi o primeiro de muitos eventos que ainda vamos realizar. Queremos que o Dia das Crianças se torne uma tradição em Guabiruba, um momento para reunir pais, avós e filhos em um grande dia de alegria e convivência”, completou.

