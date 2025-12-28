Estrutura de camarote desaba e seis pessoas ficam feridas em show público em Itajaí

A estrutura do camarote de um show público em Itajaí cedeu e desabou na noite deste sábado, 27. Seis pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas. O acidente aconteceu no Centreventos Governador Luiz Henrique da Silveira, popular Marejada.

Segundo os bombeiros, a estrutura foi montada para receber o bar no térreo e os camarotes no segundo pavimento. As pessoas que estavam no piso superior foram as que ficaram feridas. A área foi isolada e evacuada.

Prefeitura pede desculpas

Em nota, a Prefeitura de Itajaí pediu desculpas pelo ocorrido. O acidente ocorreu durante o show de Suel, no Festival Réveillon. A administração municipal afirma que a estrutura operava com capacidade inferior ao limite e que possuía laudos necessários para funcionar.

“O município lamenta o episódio e informa que a programação está mantida, e que todas as medidas de segurança serão revisadas para que não comprometa a segurança geral do evento”, escreveu o Executivo. Confira a nota completa:

O município de Itajaí pede desculpas pelo incidente ocorrido durante a primeira noite do Festival Réveillon, com parte da estrutura do camarote elevado. Prontamente, o atendimento de emergência foi acionado e atuou de forma rápida no local, garantindo toda a assistência necessária aos envolvidos.

Não há registros de ferimentos graves com os envolvidos, que já estão recebendo atendimento especializado e adequado, bem como toda atenção necessária, partindo da organização do evento.

A estrutura do camarote operava com capacidade reduzida, inferior ao limite máximo permitido, e a empresa responsável informa que todos os laudos técnicos, vistorias e seguros necessários estão vigentes. Uma perícia técnica está sendo realizada para identificar as causas do incidente. A organização do evento seguirá acompanhando e prestando assistência às pessoas envolvidas.

O município lamenta o episódio e informa que a programação está mantida, e que todas as medidas de segurança serão revisadas para que não comprometa a segurança geral do evento e nem apague o brilho da celebração preparada para moradores e visitantes de Itajaí.

