Estrutura de obra em hospital desaba com cinco trabalhadores em Blumenau; morte é confirmada
Segundo bombeiros, há risco de novo desabamento
Segundo bombeiros, há risco de novo desabamento
Uma estrutura de obra no Hospital dos Olhos, em Blumenau, desabou com cinco trabalhadores na manhã desta quarta-feira, 5. Um deles morreu e os outros quatro ficaram feridos. A estrutura que colapsou era utilizada para montagem de uma laje.
A identidade da vítima fatal não foi divulgada até o fechamento da matéria. Os feridos foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados a hospitais da cidade.
No momento do colapso da estrutura, haviam sete pessoas. Dois trabalhadores conseguiram escapar do acidente, pois ficaram suspensos por cabos. A área foi isolada por risco de novo desabamento.
O acidente aconteceu na rua Sete de Setembro, no Centro, esquina com a rua Presidente John Kennedy.
Conheça o avião que realizou o primeiro pouso em Brusque e que continua voando até hoje: