Estrutura de obra em hospital desaba com cinco trabalhadores em Blumenau; morte é confirmada

Uma estrutura de obra no Hospital dos Olhos, em Blumenau, desabou com cinco trabalhadores na manhã desta quarta-feira, 5. Um deles morreu e os outros quatro ficaram feridos. A estrutura que colapsou era utilizada para montagem de uma laje.

A identidade da vítima fatal não foi divulgada até o fechamento da matéria. Os feridos foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados a hospitais da cidade.

Dois escapam de acidente

No momento do colapso da estrutura, haviam sete pessoas. Dois trabalhadores conseguiram escapar do acidente, pois ficaram suspensos por cabos. A área foi isolada por risco de novo desabamento.

O acidente aconteceu na rua Sete de Setembro, no Centro, esquina com a rua Presidente John Kennedy.

