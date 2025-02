Estudante de Brusque é selecionada para participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

A estudante de Brusque Michele Liana Schneider Campos foi selecionada para participar da XXVII Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Ela é a única do município a participar da olimpíada.

Estudante do Colégio Cônsul Carlos Renaux, Michele é orientada pelo professor de Física e do Laboratório de Física e Astronomia, Luiz Eugênio Lenzi. Ela faz parte de um grupo de 443 alunos classificados em todo o país.

A próxima etapa consistirá em provas teóricas e observacionais, que definirão as equipes brasileiras que representarão o país na 18ª International Olympiad of Astronomy and Astrophysics (IOAA), na Índia, e na 17ª Olimpíada Latinoamericana de Astronomia y Astronáutica (OLAA), com local ainda a ser definido.

Trajetória de estudos

A trajetória de Michele começou com a participação no simulado de familiarização com o sistema de provas on-line, seguida por três etapas virtuais.

Seu desempenho garantiu sua classificação para as provas presenciais, que incluirão duas avaliações teóricas e duas observacionais.

As provas teóricas abordarão conteúdos aprofundados, exigindo análise de dados, interpretação de gráficos e resolução de problemas complexos. Já as provas observacionais testarão habilidades como reconhecimento do céu a olho nu, uso de cartas celestes e manuseio de instrumentos astronômicos, como telescópios e binóculos.

O professor Luiz destacou a dedicação de Michele e a importância da OBA para estimular o interesse dos jovens pela ciência e pela astronomia. “É uma oportunidade única para os estudantes ampliarem seus conhecimentos e representarem o Brasil em competições internacionais”, afirmou.

