Estudante de Brusque fica ferido em grave acidente com morte na BR-101, em Itapema; vítima fatal dirigia o carro em que ele era passageiro

Um acidente grave na BR-101, em Itapema, matou o jovem Breno Meirinho, de 22 anos, e deixou duas pessoas feridas na madrugada deste sábado, 9. Segundo o relatório dos bombeiros, a colisão pode ter envolvido três veículos: uma Kombi que pegou fogo, um Volkswagen Passat e uma BMW que capotou.

De acordo com a apuração do jornal O Município, um dos feridos, estudante de medicina de 21 anos em Brusque, era passageiro do carro conduzido por Breno. Ele está internado no Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú. Breno era de Guaramirim.

Por volta das 0h50, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender um engavetamento com incêndio em veículo na rodovia.

Ao chegarem, encontraram a Kombi completamente em chamas sobre a pista, que foi controlada com aproximadamente 1,5 mil litros de água.

Próximo ao local, estava um Volkswagen Passat e, afastada da pista, uma BMW M340 capotada, conduzida por Breno, que foi encontrado morto pela equipe da concessionária Autopista, que também prestava atendimento. O estudante de Brusque, que ficou levemente ferido, estava como passageiro da BMW.

Os bombeiros foram informados sobre duas outras vítimas, passageiras da Kombi incendiada, localizadas cerca de 300 metros do ponto da colisão. Elas conseguiram sair do veículo por meio da janela.

Um homem de 65 anos estava deitado na pista, em condição grave. Durante a avaliação, a vítima apresentou sinais de possível hemorragia interna e foi imobilizada para transporte imediato ao Hospital Santo Antônio. No caminho, manteve-se estável, porém com dor intensa e sonolência.

A outra passageira da Kombi ficou sob os cuidados da Autopista. A polícia e a perícia foram acionadas para investigar as causas da colisão.

O trânsito no local foi parcialmente interditado para atendimento e combate ao incêndio.

A dinâmica do acidente não foi explicada pelas autoridades até o momento.