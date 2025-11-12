Estudante representa Brusque na COP30

A estudante Maria Eduarda Müller, de 18 anos, representa Brusque na Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP30), em Belém (PA). Além dela, outra jovem também representa Santa Catarina no evento.

Maria faz parte do grupo de jovens da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) e da Fundação Luterana Mundial. O objetivo da delegação é participar de diversos debates, tanto na zona azul quanto na zona verde, em prol da justiça climática.

“O motivo da viagem se dá pelo meu interesse nas questões que envolvem a geopolítica mundial e também pela vontade de ingressar na área da diplomacia e trabalhar com direitos humanos”, diz Maria à reportagem.

“Considero a COP um evento fundamental, pois reúne pessoas do mundo inteiro com o intuito de firmar acordos para garantir as metas do Acordo de Paris e assegurar que o nosso planeta sobreviva, para que as próximas gerações tenham um lugar seguro e justo para morar”, finaliza.

Maria está no terceirão do Colégio Cônsul Carlos Renaux e sonha em ser diplomata e atuar na área de relações internacionais. O pai dela, Cléber Ivan Müller, afirma que ela recebeu passagens e estadia custeadas.

“O rendimento escolar dela e o aprendizado do inglês, que fala fluentemente, ajudaram na escolha. Quero incentivar outros estudantes a perceberem que boas oportunidades podem surgir, basta acreditarem em seu potencial”, destaca.

Leia também:

1. Pitbulls em Brusque: adestramento desafia polêmica sobre restrições

2. Luciano Hang é recebido com festa pelos colaboradores após uma semana internado

3. VÍDEO – Motoristas cobram reparos de buracos na rua Nova Trento, em Brusque

4. Sem divulgar partido, Deco Batisti lança pré-candidatura a deputado estadual

5. Caminhão derruba limitador de altura da rua Gustavo Halfpap, em Brusque



Assista agora mesmo!

Como eram os bailes que apresentavam as jovens de Brusque à sociedade em noites de gala:

