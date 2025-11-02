Estudantes da rede municipal de Brusque propõem soluções tecnológicas na EduTech 2025

Aproximadamente 120 projetos desenvolvidos nas escolas foram apresentados

O pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof recebeu, neste sábado, 1º, a terceira edição da EduTech. O evento reuniu alunos da rede municipal de ensino de Brusque para apresentar projetos de robótica desenvolvidos ao longo do ano letivo.

Diferente das edições anteriores, realizadas em escolas, neste ano o encontro foi aberto ao público.

Foram cerca de 120 projetos expostos, com ideias que envolvem desde soluções para problemas da cidade, como acessibilidade e preservação ambiental, até criações tecnológicas com sensores, LEDs e peças de montagem.

“Abrir o evento ao público foi essencial para que mais pessoas pudessem conhecer esse trabalho incrível, que já vem sendo reconhecido fora do município”, afirma a secretária de Educação, Franciele Mayer.

O evento também contou com apresentações, desfiles e competições, como o desafio “Fura Balão” e a disputa do “Magicubo”.

O prefeito André Vechi também acompanhou a mostra de trabalhos e enfatizou a relevância da EduTech dentro da política educacional do município.

“Esses projetos têm garantido prêmios e reconhecimento fora do estado, e isso mostra a magnitude do que Brusque está construindo na educação”, destaca.

