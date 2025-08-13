Estudantes de Brusque participam de ação voluntária em memorial dedicado às vítimas do Holocausto na Alemanha

As estudantes do 3º ano do Ensino Médio Maria Clara dos Santos Ramos e Valentine Marie Verwiebe Erzinger, do Colégio Cônsul Carlos Renaux, de Brusque, viveram recentemente uma experiência marcante na Alemanha.

Integrantes do Grupo Estudante Voluntário da instituição, elas participaram do Programa Internacional de Acampamentos para Jovens Voluntários, promovido pelo Ecumenical Youth Services, em Berlim. A viagem ocorreu entre 25 de julho e 10 de agosto.

Durante duas semanas, elas atuaram na revitalização do memorial do cemitério da Paróquia Protestante de Alt-Wittenau, espaço dedicado às vítimas do Holocausto, ao lado de jovens voluntários de diferentes países.

A participação foi viabilizada por meio da parceria com a Rede Pedagógica Global de Escolas Protestantes (GPENreformation), vinculada à Igreja Evangélica Alemã, iniciativa que reforça o intercâmbio cultural e os vínculos internacionais da escola.

Além do trabalho voluntário, a viagem permitiu momentos de imersão cultural e a oportunidade de conhecer de perto a história, a arquitetura e o cotidiano da capital alemã.

