Estudantes de design de moda da Unifebe confeccionam bonecas de pano para crianças hospitalizadas

Mais de 50 pares de bonecas de pano foram confeccionados pelos estudantes de design de moda da Unifebe, para serem doados às crianças hospitalizadas de Brusque e região.

A atividade foi desenvolvida com os acadêmicos do curso, em parceria com o projeto Laços de Amor que Curam, durante a Curricularização da Extensão do primeiro semestre letivo de 2025.

A doação das bonecas, explica a professora Gabriela Poltronieri Lenzi, já é realizada periodicamente pelas voluntárias do projeto e, como a proposta da Curricularização da Extensão é aplicar os conhecimentos dos estudantes em prol da sociedade, o curso buscou trabalhar a missão do projeto e dar ainda mais sentido às ações de extensão universitária desenvolvidas neste semestre.

“Antes de iniciar a confecção das bonecas, os nossos acadêmicos receberam a visita das voluntárias do Laços de Amor que Curam, que falaram sobre o quanto as bonecas de pano podem transformar a hospitalização daquelas crianças. Além de compartilhar um pouco sobre a trajetória do voluntariado, elas ministraram oficinas práticas, para que todos os grupos reproduzissem fielmente o modelo das bonecas confeccionadas pelo projeto”, esclarece a professora.

Laços de Amor que Curam

O projeto Laços de Amor que Curam foi criado pela proprietária da Dimy, empresa de vestuário de Nova Trento, Miriam Bittencourt Melo. A iniciativa de usar a boneca de pano como um elo entre os pais e os filhos surgiu quando Miriam se tornou mãe e precisava viajar com frequência, deixando a filha em casa com saudades.

Em cada viagem, Miriam levava uma boneca de pano consigo, representando a filha Yasmine. Enquanto a criança ficava em casa com outra boneca. O brinquedo passou a ser uma representação da presença da mãe para a filha e vice-versa.

“Então, nós percebemos que a boneca minimizava a saudade e pensamos em fazer um projeto social, levá-lo para os hospitais, para esse local onde filhos e mães se sentem muitas vezes sozinhos. Um grupo de artesãs de Nova Trento topou participar do projeto e passamos a fazer kits de bonecas, mãe e filha, mãe e filho, pai e filho, pai e filha. A gente sabe que é uma simples boneca, mas que realmente transforma a saudade em presença e a tristeza em alívio”, revela a idealizadora do projeto.

Logo na primeira semana de atividades, a acadêmica da 3.ª fase de design de moda da Unifebe, Aline Amalúpe Cezar Goedert, percebeu que precisaria utilizar muito mais que agulha e tecido para confeccionar o conjunto de bonecas.

“O projeto deste semestre foi muito emocionante, significativo e me proporcionou muitos aprendizados para além do design e da moda. Foi um projeto de muita união e eu fiquei muito feliz com o resultado e mais feliz ainda por poder entregar essas bonecas prontas, feitas com tanto amor e com tanto carinho por todos do curso. Espero que essas bonecas possam confortar muitas crianças e as suas famílias”, revela a estudante.

Aline foi uma das acadêmicas do curso que participou da primeira entrega de um conjunto de bonecas doadas à ala pediátrica do Hospital Azambuja. A próxima doação está prevista para julho, no Hospital Santo Antônio, em Blumenau.

“No curso de design de moda da Unifebe, acreditamos que a moda vai além da criação estética: ela tem o poder de comunicar sentimentos, acolher pessoas e transformar realidades. A parceria com o projeto Laços de Amor que Curam proporcionou uma vivência profundamente significativa para nossos acadêmicos, pois permitiu que aplicassem os seus conhecimentos técnicos em uma ação que toca o coração. Ver cada aluno se envolver com tanta dedicação na confecção das bonecas, entendendo o impacto emocional que elas têm na vida das crianças hospitalizadas e das suas famílias, foi emocionante. Esse é o verdadeiro sentido da extensão: conectar saberes acadêmicos com ações que geram afeto, acolhimento e esperança”, completa a coordenadora do curso, professora Jô Rosa.

