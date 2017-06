Estudantes do Projeto Sairinhas são certificados pela Fundema

Os novos agentes ambientais mirins foram certificados na noite desta quarta-feira, 28, pela participação no projeto Sairinhas. Os 17 estudantes do 5º ano, das Escolas de Ensino Fundamental Poço Fundo e Alexandre Merico participaram de uma formatura simbólica, realizada na Câmara de Vereadores.

Com o objetivo de disseminar a educação ambiental, a iniciativa aborda temas que suscitam a discussão socioambiental dentro das escolas do município. Segundo a bióloga da Fundema, Deise Nara Schafer o intuito é tornar as crianças mais pró-ativas de uma forma que consigam transmitir seus conhecimentos em seu ambiente escolar e familiar.

O projeto desenvolvido pela Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema), em parceria com a Secretaria de Educação e a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Chácara Edith teve início em abril deste ano, e promoveu 12 encontros. As formações debateram temas relacionados a Mata Atlântica, fauna, flora, resíduos sólidos, ecocidadania e agricultura sustentável.

Saíra Militar, a ave símbolo de Brusque

O nome do projeto, Sairinhas, é alusivo a Saíra Militar, escolhida como ave símbolo de Brusque no ano de 2009, com 12.923 votos, em um processo que envolveu aproximadamente 25% da população do município em urnas espalhadas por escolas, prefeitura, Câmara de Vereadores e outros pontos de maior circulação. Brusque foi a segunda cidade do Brasil a eleger sua ave símbolo.