Estudantes do Senai de Brusque doam mais de 100 kits de higiene pessoal para lares de idosos

Antes de concluir o ano letivo, os estudantes do Senai de Brusque produziram e distribuíram 109 kits de toalhas de banho e de rosto para doação. As instituições beneficiadas foram o lar de idosos Dionny, na rodovia Antônio Heil, e Lar de Idosos Lions Clube, no bairro Paquetá.

Ao todo, mais de 200 alunos fizeram parte do projeto, que incluiu todos os professores do Senai e os estudantes dos cursos de Aprendizagem Industrial de Operador Polivalente da Indústria Têxtil e Aprendizagem Industrial de Confeccionador de Moldes e Roupas.

Processo em conjunto

Conforme Cleber Lanna, Supervisor da Aprendizagem, todo o processo foi realizado em conjunto: o serviço de tecelagem, tingimento, costura e embalagem dos produtos.

“Os projetos são inseridos nos cursos dos jovens todos os anos na disciplina Desenvolvimento Socioprofissional. Essa matéria é colocada como unidade curricular obrigatória, entre outras, como Sustentabilidade, Saúde, Segurança no Trabalho, Fundamentos da Comunicação, Indústria 4.0, por exemplo. Todas com o objetivo de desenvolver o jovem para situação de vulnerabilidade social, com a oportunidade de fazer a diferença na sociedade”, completa ele.

Entrega dos kits

Além da produção e beneficiamento dos kits, os alunos também fizeram a entrega das peças nos lares.

Conforme a coordenadora de educação profissional do Senai, Fabiane Fantoni Winter, dentro destes projetos as turmas desenvolvem também habilidades como empatia, resiliência, liderança e empreendedorismo.

“Nos orgulhamos muito em fazer parte desta trajetória. Parabéns aos jovens e principalmente aos nossos docentes, que tornam estas ações possíveis”, agradeceu a coordenadora, citando os professores Adriano Garcia, Claudemir Getulio Faust, Osnir José Merisio, Adilson Venturini, Emmanuel Simphronio e Marina Ricken.

Humanidade na sala de aula

Para a gerente-executiva do Sesi e do Senai na região do Vale do Itajaí Mirim, Silvana Meneghini, os projetos que envolvem a sociedade trazem ainda mais humanidade para a sala de aula.

“Ajudar estes alunos a construir uma nova história profissional, e ainda contribuir com a comunidade neste percurso, é realmente um privilégio. Além disso, faz parte de nossa visão e nossos objetivos atuar em ações que modifiquem a sociedade ao nosso redor”, finaliza ela.

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: