Estudantes retornam de intercâmbio cultural na Alemanha

Os estudantes participantes do intercâmbio cultural na Alemanha embarcaram nesta segunda-feira, 10, de volta ao Brasil. Durante a estadia, os intercambistas ficaram hospedados em casas de famílias alemãs, onde vivenciaram diariamente o modo de vida, idioma, costumes e gastronomia local. No país europeu, o grupo participou de uma extensa programação, dentre ela uma palestra sobre o clima. No evento, os alunos conheceram um pouco mais sobre a parceria em prol do meio ambiente, que existe entre o distrito de Karlsruhe e Brusque.

Além da troca cultural, os 12 estudantes puderam conhecer diferentes lugares da região de Karlsruhe, no estado de Baden-Württemberg, e da cidade de Strasbourg, na França. De acordo com a coordenadora, Aline Maestri, a turma agora se prepara para receber os intercambistas alemães. “Já aguardamos entusiasmados e ansiosos a chegada dos alunos alemães, que acontecerá no final de mês de outubro. Queremos que eles se sintam em casa, como nós nos sentimos lá”, destaca Aline.