Estudantes são premiados em concurso de fotografia promovido em Brusque

No sábado, 1 de novembro, os vencedores do concurso de fotografia ‘Olhares sobre o rio Itajaí-Mirim’, promovido pela empresa RioVivo em parceria com o IFC Brusque, foram premiados. O resultado foi anunciado durante evento realizado pela instituição de ensino.

O estudante Gabriel Luiz Coelho, do IFC Brusque, ficou em primeiro lugar e levou para casa um celular Samsung Galaxy A34. O segundo lugar foi para Emily Calvi de Mello, também aluna do IFC, que ganhou dois ingressos para o Parque Beto Carrero World. Já o terceiro lugar ficou com Daniel Dognini, estudante da Escola de Educação Básica Santa Terezinha, que foi premiado com dois ingressos para o rodízio da Pizzaria Aromata.

Representante da RioVivo na premiação, Valentim Odisi destaca que o objetivo do concurso foi incentivar a aproximação dos adolescentes com o meio ambiente. “Vemos o rio, passamos por ele todos os dias, mas às vezes não damos uma importância especial. Por meio do concurso, os adolescentes puderam voltar o olhar e sua atenção para o rio. A parceria com o IFC foi muito importante e para o próximo ano, a intenção é retomar o concurso e abrir a participação para a população em geral”.

A diretora geral do IFC Brusque, Jéssyca Bózio Cipriano, ressalta a importância da parceria e a valorização do meio ambiente, em especial, do rio Itajaí-Mirim.

“Cada fotografia traz um olhar único, e o concurso veio para valorizar a relação da nossa cidade com o rio, com a natureza, com o meio ambiente. É urgente que se fale mais sobre isso e se promova espaços tanto para expressão, quanto para o conhecimento sobre o meio ambiente. Ficamos muito felizes com essa parceria com a RioVivo. Acredito que o concurso cumpriu seu objetivo”.

