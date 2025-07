Estudo sobre implantação de lombadas eletrônicas na Beira Rio, em Brusque, deve ser entregue até fim do ano

Um estudo que analisa a possibilidade de implantação de lombadas eletrônicas na avenida Beira Rio deve ser entregue até o fim do ano. A medida é defendida pelo prefeito de Brusque, André Vechi (PL), e visa aumentar a segurança da avenida paralela ao rio Itajaí-Mirim.

Ano após ano, Brusque registra mortes por quedas de carros no rio. A segurança da avenida sempre volta à pauta após o falecimento de alguém em decorrência de acidentes deste tipo. A implantação de guard-rails e lombadas físicas também é discutida nestes períodos.

Vechi descarta ambas as solicitações apresentadas e entende que elas podem gerar mais riscos e prejudicar a mobilidade urbana. Para o prefeito, a implantação de lombadas eletrônicas, com boa sinalização, pode ser eficaz para evitar novos casos de quedas de carros no rio.

“Eu encaro a lombada física como um grande problema. Há 300 pedidos por implantação de lombadas no gabinete. Se atendermos todos os pedidos, ninguém anda mais na cidade. Vai virar uma montanha-russa. É um problema para a mobilidade em geral, sobretudo para ambulâncias e viaturas da polícia”.

Por outro lado, o prefeito entende que não fazer nada em meio a tantos óbitos pode ser considerado omissão. Por isso, diz que dá autonomia para a Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) elaborar estudos.

“Algo precisa ser feito. A meu ver, a lombada eletrônica é uma medida efetiva, em que será possível isentar viaturas. Se alguma ambulância passar acima da velocidade durante uma ocorrência, conseguiremos evitar a multa”, opina Vechi.

Sobre guard-rails, o prefeito entende que não há garantia de que a estrutura impedirá a queda de um veículo em alta velocidade no rio.

Para ele, há um risco ainda maior: o carro prensar um pedestre no guard-rail após um acidente na avenida. Além disso, aponta para a projeção de um custo de R$ 7 milhões para instalação da estrutura em toda a Beira Rio.

