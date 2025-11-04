Localizada no bairro Vígolo, em Nova Trento, a Estufa Cipriani se consolida como um novo ponto de preservação cultural e valorização das origens italianas na região.

O espaço, que pertence à família Cipriani há gerações, representa um elo entre passado e presente, reunindo história, afeto e o legado deixado pelos primeiros imigrantes que chegaram ao município em 1875.

Memória preservada em Nova Trento

Com efeito, a antiga estufa de fumo, símbolo de trabalho e sustento das gerações anteriores, sempre integrou o patrimônio da família Cipriani.

Erguida originalmente em outro ponto do mesmo bairro, foi reconstruída há mais de 70 anos no local atual, onde segue como testemunha viva da história.

As obras respeitaram o traçado original e reutilizaram os tijolos históricos, preservando, então, a autenticidade da construção.

A preservação desse patrimônio também carrega a marca e a dedicação de gerações da família.

Foi sob o cuidado de Salvador Cipriani (in memoriam) e de sua esposa, Tereza Minatti Cipriani, nascida em 1929 e hoje com 96 anos, que a propriedade manteve viva a essência das origens italianas.

Dona Tereza, que ainda reside no local, representa a continuidade de uma história construída com trabalho, fé e profundo amor pela terra, valores que seguem inspirando os descendentes e a própria comunidade do bairro Vígolo.

Hoje, o ambiente abriga produtos regionais e experiências que promovem o turismo cultural, a gastronomia local e a memória dos descendentes trentinos.

Tradição renasce em Nova Trento

Nesse contexto, a iniciativa liderada por Mariléia Cipriani Tomasoni, 48 anos, surgiu do desejo de manter viva a história de sua família e da própria comunidade do bairro Vígolo.

Após anos de atuação na área do turismo e da cultura, ela transformou o espaço em um ponto de encontro para quem busca compreender as raízes italianas que moldaram a identidade de Nova Trento.

A estufa, pois, foi aberta ao público em janeiro de 2025 e funciona diariamente das 9h às 18h.

Bosque das Raízes

O projeto também abriga o Bosque das Raízes, um espaço ao ar livre que simboliza a união entre as famílias descendentes de imigrantes.

Nele, cada muda plantada carrega o sobrenome de uma família pioneira, compondo um cenário que reflete pertencimento e continuidade.

São mais de duzentos sobrenomes que, de forma simbólica, renascem em solo trentino-brasileiro.

Sobretudo, o Bosque se tornou um local de encontros e reconexões. Famílias de diversas regiões visitam o espaço em busca de histórias, laços e memórias compartilhadas.

Para Mariléia, a iniciativa cumpre seu propósito ao unir pessoas em torno da terra e da ancestralidade. Com isso, perpetua-se a herança deixada pelos que ajudaram a construir Nova Trento.

Cultura viva em Nova Trento

A Estufa Cipriani integra as celebrações pelos 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina, reafirmando então o vínculo entre tradição e futuro.

Entre o verde do bosque e as paredes de tijolo que guardam lembranças de gerações, o visitante encontra não apenas um espaço de cultura, mas um testemunho vivo da força e da fé de quem fez da história sua própria casa.

As belas fotos

Ao fim desta edição, após os anúncios, estão reunidas belas imagens que ilustram a Estufa Cipriani e o Bosque das Raízes.

A galeria traz registros feitos no primeiro sábado deste mês de novembro e inclui também momentos do evento festivo realizado em setembro, que reuniu autoridades e a comunidade local.

Assim, a seleção fotográfica convida o leitor a apreciar em detalhes o encanto desse espaço em que a história e a memória da imigração italiana permanecem vivas.

Galeria de fotos

*Fotos de novembro de 2025/Créditos: Ciro Groh/O Município

*Evento solene ocorrido então em setembro de 2025/Fotos: Bianca Thais Viana de Castro e Ana Priscilla Vendramini >>

