ETA da Cristalina: Samae se reúne com empresa para tentar reduzir orçamento de R$ 90 milhões

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque realizou na última semana uma reunião com a empresa MPB para alinhar cronogramas de estágios do projeto da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) de Cristalina.

Este primeiro encontro serviu para alinhar o cronograma de trabalho e iniciar a discussão sobre o estagiamento da construção da ETA em dois módulos de 200 litros por segundo. O objetivo no decorrer da revisão do projeto é diminuir os custos para implantação da ETA Cristalina, que já passaram a casa dos R$ 90 milhões.

No momento, a empresa MPB está estudando alternativas para o estagiamento e a diminuição dos custos. Uma nova reunião está prevista para a segunda quinzena de maio.

Segundo o diretor-presidente do Samae, Cláudio Adão Pereira, esta ETA é de suma importância para melhorar os problemas de abastecimento que ocorrem principalmente no verão em Brusque.

“Enquanto isso, procurando minimizar este impacto, o Samae está em fase de licitação de duas novas ETAs: uma no Zantão, com capacidade de 23 litros/s, e outra na Central, com capacidade de 100 l/s. Além disso, a ETA Central está passando por uma série de reformas e ampliações para melhorar a capacidade de produção e a eficiência do sistema, com um orçamento previsto de R$ 15 milhões”, concluiu Cláudio.

O projeto

A construção da ETA da Cristalina estava contemplada inicialmente no Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), que destina valores a Brusque para obras de grande porte, mas foi retirado em razão do alto custo de construção.

A projeção de orçamento da ETA Cristalina, em setembro de 2021, era de R$ 55 milhões. Em junho de 2023, o diretor-presidente da autarquia na época, Rodrigo Cesari, disse que a construção seria em formato de aluguel de ativos após o projeto sair do Fonplata.

Leia também:

1. Correios de Brusque recebem doações para atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul

2. VÍDEO – Esse paraíso de Botuverá vai te encantar; saiba onde fica

3. VÍDEO – Empresário de Brusque auxilia nos resgates após chuvas no Rio Grande do Sul

4. Luizinho Lopes admite atuação ruim do Brusque contra o Goiás: “estratégia não deu certo”

5. Adolescente de 17 anos é resgatada em boate de Balneário Camboriú

Assista agora mesmo!

Voluntária do CVV de Brusque conta como é a rotina de quem ajuda a evitar tentativas de suicídio: