Etapa Brusque do Circuito de Corridas Unimed 2017 conta com 500 inscritos

A Etapa Brusque do Circuito de Corridas Unimed de 2017 está com suas inscrições encerradas. Isso porque todas as 500 vagas disponíveis para a edição deste ano foram preenchidas na última sexta-feira, 26 de maio.

O evento, promovido pela Unimed Brusque, acontece no dia 10 de junho e irá reunir apaixonados por corrida, praticantes do esporte ou pessoas interessadas em iniciar a atividade física. Dos cinco anos de circuito no estado, Brusque será a primeira cidade a realizar a etapa à noite, com largada às 19h. “O objetivo do circuito é aproximar a Unimed de seus clientes e da comunidade, bem como propagar a qualidade de vida e a saúde, além de instigar as pessoas que desejam iniciar a prática desta atividade física”, comenta a enfermeira e coordenadora de Serviços de Saúde da Unimed Brusque, Amanda Sanches Baumel.

Trajeto

A largada do Circuito acontece na Arena Multiuso, às 19h. O trajeto partirá da Arena ao longo da Avenida Bepe Roza e Avenida Beira Rio com direção à rótula do Centro Universitário de Brusque – Unifebe.

Da mesma forma que nos anos anteriores, o trajeto será de 5 km e 10 km, entretanto com novidades: este ano não será necessário percorrê-lo duas vezes. “Será uma única volta. Ou seja, para os 5km o retorno será antes e para os 10 km será até o final, em um único trajeto. Isso é bom para o corredor, pois ele se concentra mais no seu rendimento, sem se preocupar com quantas voltas precisa dar”, comenta Amanda.

Todos os participantes receberão medalha de finalização do Circuito. E como nos anos anteriores, haverá entrega de troféus para os primeiros colocados, por faixas etárias, nos circuitos de cinco e dez quilômetros.

Saiba mais

Este é o quarto ano que o Circuito é realizado em Brusque. Em 2014 foram abertas 300 inscrições e todas foram preenchidas. Em 2015 foram 400 inscrições e o evento contou com a participação de 400 pessoas na prova. Já em 2016 todas as 500 inscrições foram preenchidas, assim como este ano.

Mais do que apenas competir, o objetivo do Circuito é proporcionar qualidade de vida às pessoas que cada vez mais buscam uma vida saudável e equilibrada.

Em 2017, O Circuito contará com 17 etapas, nas cidades: Joaçaba, Brusque, Itajaí, Jaraguá do Sul, Blumenau, São Bento do Sul, Caçador, Rio do Sul, Tubarão, Concórdia, Videira, Porto União, Mafra, São Miguel do Oeste, Joinville, Xanxerê, Chapecó.

Em Brusque o Circuito deste ano terá o apoio de: Diplomata FM, Calçados Gevaerd, Fiel Limpeza, J.Kohler – Outdoors e Impressão Digital, Supermercados Archer, On Geradores, Nutry e Gráfica ND.