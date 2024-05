Etapa municipal do Moleque Bom de Bola começou em Brusque

A fase municipal do Moleque Bom de Bola 2024 começou em Brusque nesta segunda-feira, 6, na sede do Paysandú. As partidas serão realizadas até 20 de maio, reunindo 52 equipes de quatro categorias nos naipes masculino e feminino. A competição, que é o Campeonato Catarinense Escolar de Futebol, tem esta etapa realizada pela Fundação Municipal de Esportes (FME) com a Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte).

Os times são de 17 escolas públicas e privadas do município. No jogo de abertura, o colégio São Luiz venceu a EEB Francisco de Araújo Brusque por 1 a 0. São Luiz e Araújo Brusque se enfrentaram. O placar final foi de 1 a 0 para a escola São Luiz.

Há 11 equipes a mais do que em 2023. O coordenador de Esportes da FME, José Carlos, comenta as expectativas de bons resultados. “Com certeza será mais uma grande competição que a Fundação Municipal de Esportes estará proporcionando, não somente para as escolas, mas para os alunos e a população”, ressalta.

Os campeões garantirão a participação na fase microrregional, que será disputada em Canelinha.

