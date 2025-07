Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado chega aos cinemas de Brusque; confira as sessões

Uma nova versão do clássico de suspense Eu Sei o que Vocês fizeram no Verão Passado chega aos cinemas de Brusque.

“Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado” acompanha a história de cinco jovens amigos que, após se envolverem em um acidente de carro fatal, decidem manter o ocorrido em segredo e seguir com suas vidas. No entanto, o passado não fica enterrado por muito tempo. Um misterioso perseguidor, armado com um gancho, começa a caçá-los implacavelmente.

Conforme o medo se instala e as ameaças se tornam cada vez mais reais, o grupo precisa lidar não só com o perigo iminente, mas também com os segredos que lutam para esconder. Um a um, eles se tornam alvos do assassino — e logo descobrem que não são os primeiros a passar por essa situação. Um caso semelhante já havia abalado a tranquila cidade de Southport.

É então que os cinco decidem buscar os dois únicos sobreviventes do lendário Massacre de Southport de 1997, na esperança de encontrar respostas — e, talvez, uma chance de sobrevivência.

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1

ELIO

Dublado / 15h

COMO TREINAR O SEU DRAGÃO

Dublado / 17h30

SUPERMAN

Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (apenas no dia 17/07)

CINE GRACHER 2

SMURFS

Dublado / 15h30

EU SEI O QUE VOCÊS FIZERAM NO VERÃO PASSADO

Dublado / 18h e 20h30

Legendado / 20h30 (somente nos dias 17, 20 e 23/07)

CINE GRACHER 3

JURASSIC WORLD: RECOMEÇO

Dublado / 16h

F1 O FILME

Dublado / 19h30

Legendado / 19h30 (somente no dia 20/07)

CINE GRACHER HAVAN 1

SMURFS

Dublado / 15h

SUPERMAN 3D

Dublado / 17h

SUPERMAN

Dublado / 20h

Legendado / 20h (somente nos dias 20 e 23/07)

CINE GRACHER HAVAN 2

COMO TREINAR SEU DRAGÃO

Dublado / 17h30 e 17h30

JURASSIC WORLD: RECOMEÇO

Dublado / 20h

Legendado / 20h (somente nos dias 20 e 23/07)

CINE GRACHER HAVAN 3

LILO & STITCH

Dublado / 15h15

SMURFS

Dublado / 18h30 e 20h30

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: