Evento Cultural Polonês acontece em Brusque no fim de semana; veja programação

O 16º Evento Cultural Polonês será realizado em Brusque no próximo sábado, 23, e domingo, 24. A festividade celebra a cultura polonesa, que mantém raízes em Brusque, cidade-berço da imigração no país.

Luis Antonio Loyola Walendowsky, presidente da Fundação José Walendowsky, organizadora do evento, afirma que a atração comemora, principalmente, o Dia da Imigração Polonesa.

“É um evento importante para celebrar os 156 anos da imigração polonesa no Brasil. Representa a história dos nossos antepassados. Os descendentes poloneses de Brusque e de todo Brasil mantêm as tradições vivas”, valoriza.

Programação

O evento inicia às 19h de sábado, com apresentação do coral e dança do grupo folclórico Karolinka, no Instituto Aldo Krieger. A primeira atração segue até às 22h.

No domingo, a programação é retomada às 9h, com a missa em ação de graças pelos 156 anos da imigração polonesa no Brasil. A celebração acontecerá na igreja matriz da paróquia São Luís Gonzaga.

Às 10h30, no salão paroquial, inicia o serviço de bar e cozinha. O almoço será servido a partir das 12h. O evento segue até às 18h. A entrada é gratuita.

Apresentações

Durante o evento, serão realizadas apresentações de diversos grupos. São eles: grupo folclórico Wista, de Curitiba; grupo folclórico Jupem, de Erechim (RS); grupo folclórico Karolinka, de São Mateus do Sul (PR); As Polakinhas de Brusque; banda Rodânica, de Curitiba; e dupla Liriane Afonso e Patrícia Vargas, de Blumenau.

Cartões para almoço

Há quatro postos para adquirir os cartões para o almoço do 16º Evento Cultural Polonês. Os interessados podem se dirigir ao escritório da WDCom (Centro), ao Auto Posto Vale Europeu (Steffen), ao Auto Posto Souza Cruz (Souza Cruz) ou ao Auto Posto Opa (Dom Joaquim). Mais informações estão disponíveis por meio do telefone (47) 9 9608-3480.

O evento é uma realização do governo de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura, com recursos do governo federal, contemplados por meio da Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura. A Fundação José Walendowsky é a organizadora.

Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

