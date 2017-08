Um evento que reuniu as raízes da cultura polonesa. Consagrado entre famílias da origem, já chegou a sua 11ª edição o Evento Cultural Polonês, em Brusque. A programação iniciou no Santuário de Azambuja, e se estendeu a Sociedade Beneficente para um jantar típico, e apresentação do grupo musical Krak Trio da Cracóvia.

Confira nas fotos de Silvana Hellmann quem passou pelo encontro: