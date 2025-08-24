Evento Cultural Polonês movimenta fim de semana em Brusque com muita dança, música e gastronomia

Brusque viveu um fim de semana de celebração às tradições polonesas. O 16º Evento Cultural Polonês reuniu, no sábado, 23, e neste domingo, 24, centenas de pessoas em torno de apresentações folclóricas, música típica e gastronomia tradicional, reforçando os laços da cidade com a imigração que marcou sua história há 156 anos.

Grupos de diferentes regiões participaram da programação: Wista, de Curitiba; Jupem, de Erechim (RS); Karolinka, de São Mateus do Sul (PR); As Polakinhas de Brusque; banda Rodânica, de Curitiba; e a dupla Liriane Afonso e Patrícia Vargas, de Blumenau.

A abertura ocorreu no sábado à noite, no Instituto Aldo Krieger, com apresentações do coral e do grupo folclórico Karolinka, de São Mateus do Sul (PR).

Já neste domingo, a programação começou com uma missa em ação de graças na igreja matriz São Luís Gonzaga e seguiu durante todo o dia no salão paroquial, com almoço típico, apresentações culturais e muita música.

Para o presidente da Fundação José Walendowsky, Luis Antonio Loyola Walendowsky, o evento cumpre um papel de preservação cultural.

“Eventos assim são muito importantes, não só porque estamos em Brusque, cidade-berço da imigração polonesa, mas também para inspirar outros polos da nossa comunidade no Brasil. Cerca de dois a três milhões de brasileiros têm ascendência polonesa, e esse tipo de celebração ajuda a manter viva nossa gastronomia, nossa música, nossa dança e nosso folclore”, afirmou.

O cônsul-geral da Polônia no Brasil, Wojciech Baczyński, também esteve presente e destacou projetos futuros, como a criação da Praça Polonesa.

“Esse projeto, com investimento milionário, vai resgatar a história e a cultura polonesa, mas também será um presente para a cidade, criando um espaço de lazer e prática esportiva”, disse.

