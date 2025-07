Evento do Partido Novo reúne autoridades e confirma R$ 1,6 milhão em emendas para Brusque

O diretório municipal do Partido Novo em Brusque promoveu, na segunda-feira, 28, um evento de entrega de emendas parlamentares. A cerimônia contou com a presença do deputado federal Gilson Marques (Novo/SC), que oficializou o repasse de emendas que, somadas, ultrapassam R$ 1,6 milhão em recursos destinados ao município em 2025.

O encontro foi realizado no Espaço do Instituto Crespi e reuniu lideranças, representantes de entidades filantrópicas, profissionais da saúde, apoiadores do partido e autoridades locais.

Além do deputado, participaram do evento: Sandra Regina Cavilha, diretora da Associação Renal Vida de Brusque; Renato Roda, presidente da Apae de Brusque; Ricardo Alexandre Freitas, secretário municipal de Saúde; e Gilmar Rafael Otto, presidente do diretório municipal do Novo.

Durante a solenidade, Gilson Marques destacou que todas as emendas foram distribuídas por meio do Canal Sem Barganha, projeto que prioriza critérios técnicos e meritocráticos.

“Brusque é uma cidade que pensa diferente, que escolhe protagonismo e responsabilidade. Foi uma honra sediar este evento e mostrar que é possível fazer política com seriedade, técnica e entrega real”, afirmou o presidente Gilmar Rafael Otto.

Confira as entidades beneficiadas:

Associação Renal Vida de Brusque — R$ 300 mil

Apae de Brusque — R$ 120 mil

Secretaria Municipal de Saúde — R$ 280 mil

Outros valores já haviam sido destinados ao município ao longo do ano, totalizando R$ 1,6 milhão em 2025.

“O dinheiro é do contribuinte e deve ser usado com responsabilidade. Nós não trocamos apoio por recurso. Fazemos gestão com critério e investimos em quem entrega resultado para a população”, afirmou o deputado.

Ao final do evento, Gilson Marques anunciou oficialmente sua pré-candidatura ao Senado Federal. “Se for da vontade de Deus e da consciência do povo catarinense, estaremos prontos para ampliar nossa voz em defesa de um Brasil mais livre, mais justo e menos dependente do Estado”, declarou.

