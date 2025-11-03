Evento gratuito com feira de adoção e atividades para animais acontece em Brusque; saiba quando

Brusque recebe o Pet Day Solidário, um evento que contará com feira de adoção e diversas atrações para a diversão dos pets e tutores. As atividades serão realizadas das 9h às 12h do domingo, 9, no estacionamento do River Mall. A participação é gratuita, e o evento é uma promoção da Appel Home.

A feira de adoção será organizada pela Associação Brusquense de Proteção aos Animais (Acapra). Além de adotar, o público também poderá doar mantas, rações, caminhas e outros itens que possam ser úteis à instituição.

No espaço, haverá uma máquina de garra com produtos da Appel Home, e as fichas poderão ser trocadas por Pix ou doações de objetos para a Acapra.

Entre as demais atrações do Pet Day Solidário estão brinquedos para os pets, sessão de fotos pet friendly, para registrar momentos divertidos entre eles e os tutores, e uma estação de pintura de patas.

Enquanto os pets se divertem, os tutores poderão conhecer a Associação dos Apicultores e dos Meliponicultores de Botuverá e Região (Apibo), que fará degustação e comercialização de méis, além de apresentar uma amostra de enxames de abelhas nativas, sem ferrão, de diversas espécies.

A Lippet Pet Shop também estará no local, com uma variedade de produtos, e o Centro Veterinário Brusque (CVB) oferecerá orientações preventivas e cuidados ortopédicos aos animais.

A Dermavi, consultório especializado em dermatologia veterinária, marcará presença no evento com atividades interativas, e a Pet House trará informações e mostrará um pouco das atividades realizadas no dia a dia da creche e hotel para cães, para que o público conheça melhor o trabalho desenvolvido.

Especialista em nutrição animal, a PremierPet irá tirar dúvidas, apresentar suas linhas de rações premium e distribuir amostras exclusivas aos presentes no evento.

“Nosso objetivo é realizar um evento bonito, bem organizado e que contribua para transformar a vida de muitos animais protegidos pela Acapra”, afirma Franciele Quaiato, gerente de Marketing da empresa.

