Evento gratuito reunirá síndicos para discutir segurança na próxima semana em Brusque

Na próxima quinta-feira, 26, será realizado um evento gratuito que reunirá síndicos e administradores de condomínios para discutir segurança em Brusque. O encontro acontecerá no auditório do Sindilojas, no quarto andar do Centro Empresarial de Brusque (Cescb), a partir das 18h30.

Apesar de gratuito, o evento exige a apresentação de ingresso, que pode ser resgatado pelo site Sympla.

Palestra

O projeto Tech Talks Khronos já passou por diversas cidades de Santa Catarina e tem como foco a discussão de boas práticas e regulamentações sobre o uso de câmeras de segurança em condomínios.

A palestrante será Morgana Schoenau, especialista em Direito Condominial e assessora jurídica do Sindicato da Habitação de Santa Catarina (Secovi-SC).

Ela abordará os desafios de equilibrar a segurança dos moradores com o direito à privacidade, tema central para síndicos e administradores.

Confira a programação do evento:

18h30 – Cadastramento e recepção

18h50 – Apresentação e boas-vindas

19h – Tech Talks

Tema: Câmeras de segurança: desafios de privacidade e a LGPD em condomínios, com a advogada Morgana Schoenau

19h30 – Apresentação: Hoberty Ferraz / Soluções Khronos Serviços Humanos

19h40 – Apresentação: Rafaella Martinazzo / Segurança Colaborativa

19h50 – Apresentação: Ney Oliveira / Soluções Khronos em IoT

20h – Coquetel e sorteio de brindes

20h40 – Encerramento

