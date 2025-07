Evento marca entrada da Rôgga Empreendimentos no mercado imobiliário de Itajaí

Mais de 160 pessoas participaram do evento que marcou oficialmente a chegada da Rôgga Empreendimentos a Itajaí. A cerimônia de lançamento do Itajaí Urban Club foi realizada na noite de quinta-feira, 24 de julho, no Sandrini Palace Hotel, reunindo empresários do setor, corretores e representantes da Caixa Econômica Federal.

A estreia da construtora na cidade ocorre em um momento estratégico: Itajaí registrou o maior PIB de Santa Catarina em 2023 e se consolida como um dos mercados imobiliários mais aquecidos do estado.

De acordo com dados do setor de inteligência da Rôgga, o valor do metro quadrado na cidade teve uma valorização acumulada de 49,1% nos últimos três anos. A projeção de crescimento anual para os imóveis é de 16,39%, o que reforça o potencial de retorno para investidores.

Itajaí conta atualmente com uma população de 264 mil habitantes e apresentou crescimento populacional de 44% nos últimos anos. A cidade atrai cada vez mais investimentos e se destaca por sua infraestrutura, comércio diversificado e acesso facilitado às principais vias do litoral.

“Itajaí é uma cidade estratégica, com forte potencial de valorização e qualidade de vida. Temos muito orgulho em iniciar nossa história aqui com o Itajaí Urban Club, um empreendimento completo para quem quer morar ou investir”, afirma Thales Silva, diretor comercial da Rôgga.

Infraestrutura e dinamismo econômico

O bom desempenho do setor imobiliário na cidade também é impulsionado por fatores como geração de empregos e investimentos em mobilidade e lazer. Itajaí foi a segunda cidade catarinense que mais gerou empregos formais no último ano, consolidando-se como uma das regiões mais dinâmicas do estado.

Entre os investimentos recentes estão o binário Itajaí-Balneário Camboriú, que recebeu aporte de R$ 70 milhões, e o novo parque náutico, com R$ 22,5 milhões. “Esses projetos não apenas melhoram a qualidade de vida dos moradores, mas também atraem novos investidores”, destaca Silva.

Sobre a Rôgga

Com 18 anos de atuação, a Rôgga Empreendimentos construiu uma trajetória de crescimento sólido no mercado imobiliário catarinense. Com sede em Joinville, a empresa já entregou empreendimentos em cidades como Jaraguá do Sul, Penha, Balneário Piçarras, Barra Velha e Itapoá, somando mais de 15 mil unidades habitacionais entregues.

A construtora se destaca pela capacidade técnica, planejamento de longo prazo e foco em inovação, sustentabilidade e desenvolvimento urbano. Seu modelo de atuação visa não apenas construir moradias, mas melhorar o habitat humano e transformar vidas.

Primeiro empreendimento em Itajaí

O Itajaí Urban Club será o primeiro lançamento da Rôgga na cidade. O empreendimento será construído na Rua Jaime Fernandes Vieira, no bairro Cordeiros, e contará com 192 apartamentos distribuídos em duas torres.

As obras têm início previsto para abril de 2026, com entrega estimada para agosto de 2028. A localização estratégica garante fácil acesso a escolas, supermercados, hospitais e áreas de lazer.

As áreas comuns foram pensadas para promover bem-estar e convivência entre os moradores, incluindo mercado autônomo, deck de piscinas, espaço zen, brinquedoteca, horta comunitária e playground.

Outro destaque do projeto é o compromisso com práticas sustentáveis, como o uso de materiais ecológicos e soluções de eficiência energética.

Durante o mês de lançamento, os compradores ainda contarão com condições especiais de financiamento, incluindo isenção de taxas de escritura.

Com o lançamento do Itajaí Urban Club, a Rôgga reforça sua presença no litoral catarinense e amplia seu portfólio de empreendimentos voltados à qualidade de vida e ao investimento seguro.

