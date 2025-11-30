Ex-aluna da Ufsc será indenizada em R$ 440 milhões após perder braço e perna em acidente no metrô de Nova York

Luisa Janssen Harger da Silva, brasileira de 30 anos e formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), deve receber US$ 81,7 milhões (cerca de R$ 440 milhões) em indenização após perder um braço e uma perna em um acidente no metrô de Nova York, em 2016.

Luisa caiu nos trilhos da estação do Brooklyn após desmaiar enquanto visitava o namorado nos Estados Unidos. Desde então, ela passou a usar próteses e permanece morando no bairro do acidente.

Após concluir a graduação na UFSC, Luisa fez intercâmbio na University of Westminster, em Londres, e completou mestrado na City University of New York.

Atualmente, ela participa do desenvolvimento de normas de acessibilidade como membro do Comitê Técnico de Acessibilidade do próximo Código de Construção de Nova York, segundo informações da Accessibility Professionals Association (APA).

Julgamento e repercussão

Segundo o jornal New York Post, que acompanha o caso desde 2017, o júri considerou que a Autoridade Metropolitana de Transporte (MTA) negligenciou o risco de pessoas caírem nos trilhos.

Documentos apresentados no julgamento mostraram que a MTA possuía 15 anos de registros indicando a previsibilidade de acidentes e recebeu propostas de empresas para instalar portas de proteção nas plataformas já em 2011, sem custos adicionais, financiadas por publicidade nos painéis.

Mesmo assim, nenhuma medida foi adotada antes do acidente. Segundo o portal G1, a MTA recorreu da decisão, argumentando que a instalação de barreiras seria inviável em várias estações devido a limitações físicas e questões de acessibilidade.

