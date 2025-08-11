O dia 9 de agosto de 2025 ficará marcado como um reencontro inesquecível para uma turma pioneira de Brusque — não em páginas de um livro, mas no calor de abraços e memórias compartilhadas.

Diplomados em 1991, após cursarem Administração de Empresas entre 1986 e 1990, pela Fundação Educacional de Brusque (Febe), esses ex-colegas de classe se reencontraram exatamente um ano após a última reunião.

O momento foi marcado por memórias, vínculos duradouros e a celebração de uma trajetória acadêmica que continua a ecoar nas vidas e conquistas pessoais.

Mais uma vez, o objetivo do evento festivo não se limitou a reviver momentos que resistem ao tempo, mas também reafirmar laços construídos há mais de três décadas.

Local da comemoração

O cenário da celebração foi o aconchegante sítio Rancho Figueira, localizado no bairro Planície Alta, em Guabiruba — em um sábado que mesclou sol, frio e sorrisos, reunindo histórias e afetos sob o mesmo céu.

Envolto pela tranquilidade que molda o interior, o espaço ofereceu mais do que um ambiente agradável: tornou-se o pano de fundo ideal para que conversas ganhassem vida e memórias, antes guardadas, voltassem a circular livremente.

Brusque nostálgica

Entre risos e apertos de mão, cada gesto parecia encurtar a distância entre o ontem e o hoje.

Com efeito, a atmosfera de acolhimento se intensificou durante o almoço festivo, quando o aroma da comida caseira se misturou ao sabor da nostalgia.

À mesa, as histórias fluíam com a naturalidade de quem compartilha raízes comuns.

Era como se cada lembrança trouxesse de volta os sons, os rostos e os sonhos de uma Brusque em transformação.

Legado acadêmico de Brusque

Naquela época — entre meados dos anos 1980 e o início da década de 1990 — a Febe, por meio de um convênio com a Universidade Regional de Blumenau (Furb), oferecia na cidade uma formação que mudaria para sempre o destino daqueles estudantes.

À medida que a tarde então avançava, o presente se entrelaçava ao passado.

Hoje, a instituição que os formou mantém-se viva como mantenedora do Centro Universitário da Fundação Educacional de Brusque (Unifebe) e do Colégio Unifebe, preservando o mesmo espírito de excelência que marcou aquela geração.

Para muitos, essa herança acadêmica se transformou em base sólida para carreiras bem-sucedidas, sustentadas por valores que vão além da gestão de empresas e alcançam a própria condução da vida.

Lembranças afetivas

O encontro também abriu espaço para momentos de reverência. Foram lembrados, com emoção, nomes que deixaram marcas profundas na trajetória da turma, mas que já não estão presentes fisicamente.

Entre eles, os padres Pedro Canísio Rauber e Nestor Adolfo Eckert — este último falecido recentemente —, além do professor Evaldo Moresco, cuja dedicação e incentivo foram decisivos para o sucesso de seus alunos.

Amizades perpetuadas

Assim, mais do que uma reunião social, o evento reafirmou que laços verdadeiros resistem à passagem dos anos e permanecem sólidos, mesmo após décadas.

Foi, ao mesmo tempo, celebração e tributo: celebração da amizade que perdura e tributo à história que continua a inspirar.

Confira as fotos

Por fim, para que cada instante dessa jornada fique guardado, uma galeria de fotos registra, de forma fiel e vibrante, a essência do dia.

Essa seleção especial está disponível após os anúncios no fim desta edição, permitindo que cada sorriso, cada gesto de afeto e cada olhar de reencontro seja revisitado sempre que a saudade bater à porta.

Galeria de fotos

