Ex-bombeiro voluntário de Brusque morre aos 53 anos

Faleceu nesta quinta-feira, 6, aos 53 anos, o ex-bombeiro voluntário de Brusque, Márcio Ullrich, que se destacou na comunidade por sua luta contra um segundo câncer no rim nos últimos anos de vida. No primeiro diagnóstico, também em um dos rins, Márcio tinha apenas 42 anos.

Além de sua atuação como bombeiro voluntário, Márcio era conhecido por sua presença marcante no grupo de jovens da Igreja Luterana do Centro de Brusque, onde anos atrás participou de retiros, acompanhava os jovens em viagens e se envolvia ativamente nas atividades da igreja.

Após ser diagnosticado com câncer, a família de Marcos passou a promover com frequência eventos, cujo valor arrecadado era destinado ao financiamento dos tratamentos do ex-bombeiro. Alguns desses eventos também foram divulgados no jornal O Município.

Um dos filhos divulgou nas redes sociais: “descansa em paz meu velhinho”.

Em outro post, uma filha publicou: “te amarei eternamente e te honrarei até o fim da minha vida. Hoje você descansa pai”.

Leia também:

1. Eclipse da Lua de Sangue acontece em março e será visível em Brusque

2. Inscrições para curso de bombeiros comunitários de Brusque região abrem na próxima semana; confira requisitos

3. Mulher é atropelada por carro no Centro de Brusque

4. Oncologia no SUS: hospitais de Brusque esperam receber habilitação do Ministério da Saúde ainda este ano

5. Atleta de Brusque que foi modelo mirim agora integra categorias de base do Grêmio

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: