Ex-candidato a vereador é morto a tiros em Joinville

O ex-candidato a vereador Alexander Luan de Rima, de 29 anos, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira, 8, no bairro Paranaguamirim, em Joinville. O crime ocorreu por volta de 1h na rua Maria de Lourdes Faraco Strobel.

Ele foi candidato a vereador em 2020 pelo PSC, com o nome de urna de Ruan Lima, e recebeu 65 votos. Conforme o relato à Polícia Militar, ele morava em Jaraguá do Sul, mas havia retornado a Joinville para buscar um carro que lhe pertencia.

Durante a madrugada, ele teria ido até a casa de um vizinho para pegar um carregador de celular, momento em que dois homens encapuzados desceram de um veículo, o retiraram da residência e efetuaram cerca de quatro disparos.

Testemunhas relataram ainda que o veículo dos suspeitos foi visto circulando pela região por volta das 23h do dia anterior. Os autores levaram dois celulares que estavam com o homem antes de fugirem.

Segundo a Polícia Militar, ele tinha passagens policiais por ameaça, injúria, descumprimento de medida protetiva, lesão corporal, difamação, desacato e perturbação da tranquilidade.

