Ex-colunista do jornal O Município, Ênio Laus morre aos 90 anos

O ex-colunista do jornal O Município, Ênio Laus, morreu aos 90 anos neste domingo, 23. Ele foi prefeito de Canelinha entre 1983 e 1988.

A vida política de Ênio iniciou em 1969, quando assumiu como vereador até 1972. Na sequência, ocupou o cargo de vice-prefeito de 1977 a 1983 e, por fim, assumiu a prefeitura. Ele será sepultado no cemitério municipal de Canelinha nesta segunda-feira, 24.

A Prefeitura de Canelinha emitiu uma nota de falecimento. “Seu legado político e o compromisso com o desenvolvimento da Cidade das Cerâmicas serão sempre lembrados com respeito e admiração”, diz a nota.

Confira a nota na íntegra:

“É com profundo pesar que a Administração Municipal de Canelinha expressa suas condolências pelo falecimento do ex-prefeito Ênio Laus, ocorrido neste domingo (23), aos 90 anos.

Ênio foi vereador no período de 1969 a 1972, ocupou também o cargo de vice-prefeito entre 1977 e 1983, e exerceu seu mandato como prefeito, entre os anos de 1983 e 1988. Ênio representou com honra e dedicação o povo de Canelinha, com uma trajetória política marcada na história do município. Seu legado político e o compromisso com o desenvolvimento da Cidade das Cerâmicas serão sempre lembrados com respeito e admiração.

A administração de Canelinha rende justas homenagens àqueles que, com o seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuem para elevar o nome da nossa cidade e decreta Luto Oficial no Município por 03 (três) dias.

Ao tempo em que se solidariza e presta suas condolências à família neste momento de dor, a Administração lamenta a perda e presta sua homenagem pela sua dedicação, zelo e integridade em prol do município e dos munícipes”.

