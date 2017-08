Ex-combatente da Segunda Guerra Mundial morre aos 97 anos em Brusque

Morreu por volta das 23h20 desta terça-feira, 8, em Brusque, o ex-combatente na Segunda Guerra Mundial, Ervin Riffel. Ele tinha 97 anos, nasceu em Guabiruba em setembro de 1919 e era morador do bairro Guarani.

Seu corpo está sendo velado na Capela Mortuária do bairro Guarani e o sepultamento ocorre no cemitério do mesmo bairro, às 9h desta quinta-feira, 10.

Riffel combateu na Segunda Guerra (1939-1945) pela Força Expedicionária Brasileira. Ele colaborou com algumas obras de escritores do município, como “Brusque: Cidade Schneeburg” (2005), “Brusque vai à guerra: Novas visões da história” (2007) e “Guabiruba de todos os tempos” (2010).

Riffel foi servir o exército em Blumenau com 21 anos, na época era o 32º Batalhão de Caçadores.