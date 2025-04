Ex-comentarista esportivo, Ciro Clovis Krieger morre aos 84 anos em Brusque

O ex-comentarista esportivo Ciro Clovis Krieger faleceu aos 84 anos na madrugada desta segunda-feira, 28, em Brusque. A causa da morte não foi informada.

Ciro morreu no Hospital Azambuja. Ele residia no bairro São Luiz e deixa a esposa, dois filhos e duas netas enlutadas. A cremação ocorrerá no Crematório Catarinense, em Palhoça, às 21h desta segunda.

Na década de 1990, Ciro atuou na Rádio Araguaia como comentarista nas transmissões esportivas. Também teve participação na área esportiva do Clube Atlético Carlos Renaux e do Brusque Futebol Clube. Além disso, presidiu a Comunidade entre julho de 1990 e julho de 1992.

