Ex-diretor geral da Prefeitura de Brusque, Murilo Popper morre aos 59 anos

O ex-diretor geral da Comunicação de Brusque, Murilo Sérgio Popper, faleceu aos 59 anos neste domingo, 23, de câncer. Ele permaneceu na prefeitura de 2016 a 2019, na gestão dos prefeitos Bóca Cunha e Jonas Paegle.

Além disso, também foi assessor do vereador Jean Pirola. Ele está sendo velado na capela do Centro de Guabiruba e será sepultado no cemitério do Aymoré, às 17h desta segunda-feira, 24.

Leia também:

1. Prefeitura de Brusque realizará leilão de imóveis ociosos para adquirir terrenos de novos terminais de ônibus

2. Conheça a história do imigrante alemão que jogava escravos dentro de fossos como punição em Brusque

3. Papa Francisco apresenta leve insuficiência renal, diz Vaticano

4. Alexandre de Moraes solta pastor blumenauense preso em operação contra atos de 8 de janeiro

5. Guabiruba entre casas antigas e cachoeiras: rua Lorena exibe seu charme

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: