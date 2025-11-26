Ex-funcionário invade casa de repouso e ameaça atear fogo no local, em Blumenau
Ele disse que estava atrás de sua ex e acabou preso
Um homem de 38 anos foi preso após invadir uma casa de repouso e ameaçar uma funcionária e residentes em Blumenau na madrugada desta quarta-feira, 26. O caso aconteceu no bairro Escola Agrícola, por volta de 0h30.
Ele é ex-funcionário do local e entrou na casa de repouso de forma clandestina. De acordo com a Polícia Militar, ao ser indagado por uma funcionária, alegou que estava a procura de outra funcionária (sua ex-companheira), fazendo menção de estar armado.
Ele ameaçou a funcionária e, em seguida, pegou uma faca na cozinha e passou a ameaçar todos, funcionária e residentes, inclusive dizendo que atearia fogo no local e que os mataria, porém fugiu com a chegada do responsável pela casa.
A Polícia Militar, em buscas, encontrou o homem nas proximidades. Ele foi preso e encaminhado à Central de Plantão Policial.