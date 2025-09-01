Ex-jogador de 97 anos celebra título do Carlos Renaux após mais de sete décadas: “valeu a pena esperar”

O domingo, 31, marcou um capítulo especial na história do Clube Atlético Carlos Renaux. Campeão catarinense da Série B sobre o Camboriú, o time de Brusque voltou a erguer um troféu de expressão estadual após 72 anos, desde a conquista do Campeonato Catarinense de 1953.

Entre os torcedores que celebraram a vitória estava Erico Zendron, de 97 anos, ex-jogador do clube na década de 1940. Considerado o maior acervo vivo da memória fotográfica do município, Zendron registrou o título de 1953 com suas lentes e, desta vez, acompanhou a partida pela televisão.

Sobre o período em que fotografou o time, Erico recorda que acompanhava a equipe em partidas realizadas em diversas cidades, mas perdeu grande parte das imagens na enchente que atingiu Brusque em 1961.

Apesar disso, afirmou ter se sentido orgulhoso no último domingo e destacou o privilégio de assistir ao Carlos Renaux erguer uma taça depois de tanto tempo.

“Depois de 72 anos vi o meu Carlos Renaux campeão. Saudades daquele time de 50 e 53. O tempo era outro, mas valeu a pena esperar para ser campeão mais uma vez. Meus parabéns a esta jovem torcida”, afirmou Zendron, que também defendeu Clube Esportivo Paysandú

em 1949.

Zendron acompanhou a decisão de casa. “Calmo e tranquilo, vi pela televisão”, contou. Questionado sobre a possibilidade de assistir aos jogos da Série A no próximo ano, respondeu: “gostaria, mas com 97 anos não sei se vou ver”.

Foto do time de 1953 batida por Erico Zendron:

Apesar da idade, o ex-atleta mantém vivo o carinho pelo clube e deixa uma mensagem aos jogadores. “Que tenham um grande futuro pela frente. Com amor e dedicação pelo futebol. Estou muito orgulhoso de todos”, disse.

Zendron ainda guarda lembranças dos tempos de ponta-esquerda do Carlos Renaux, em 1948, e recorda o início da carreira com simplicidade.

“Era um futebol mais simples, mas jogávamos com muita paixão. Dávamos tudo o que podíamos nos gramados da época. Ainda guardo uma foto de quando tinha 20 anos. Essas boas memórias ficam para sempre”, concluiu.

Título de 53

O Clube Atlético Carlos Renaux conquistou, de forma invicta, o Campeonato Catarinense de 1953. Na fase qualificatória, a equipe aplicou duas goleadas sobre o União de Ibirama: 9 a 3 e 7 a 2. Nas quartas de final, venceu o Cruzeiro de Joaçaba por 7 a 1, resultado que levou o adversário a desistir do jogo de volta.

Nas semifinais, o time brusquense superou o Baependi de Jaraguá do Sul por 6 a 2 no primeiro duelo e confirmou a vaga com um 2 a 0 no jogo de volta. A decisão foi contra o América de Joinville e teve placares mais equilibrados: 4 a 3 na ida e 3 a 2 na volta.

Com a conquista, o Carlos Renaux levantou o troféu catarinense pela segunda vez e fechou a campanha sem derrotas. O artilheiro do campeonato foi Otávio, que marcou 15 gols.

Foto do título e nome dos jogadores:

Em pé: João Luiz da Rosa (Tesoura), Waldir de Borba (Branco), José Germano Schaefer (Pilolo), Orival Bolognini, Ivo Willrich, Arno Mosimann, (Não identificado), Afonso José dos Santos (Afonsinho) e João Carlos Renaux Bauer (Presidente).

Agachados: Egon Petruscky, Esnel Miralha Lopes, Otávio Bolognini, Aderbal Vicente Schaefer, Darling Mortiz (Tale) e Nilo Cervi (Massagista).

