Ex-jogador de Brusque morre um dia após falecimento da esposa

O ex-jogador de futebol do Clube Esportivo Paysandu, Luis Venturelli, morreu nesta quinta-feira, 17, em Brusque. O ex-atleta faleceu cerca de 20 horas depois da esposa, que morreu na tarde de quarta-feira, 16, também em Brusque.

A esposa, Ivone Venturelli, morreu aos 78 anos, às 12h11. Enquanto Bijo, como era conhecido, faleceu aos 80, às 8h30. Ivone foi vítima de um AVC, já Luis tinha câncer. O casal morava no bairro Primeiro de Maio.

Bijo foi jogador do Paysandu entre a década de 1960.

O velório do casal acontece na capela do Parque da Saudade. O sepultamento de Ivone acontece a partir das 15h e o de Luis às 17h, no Cemitério Parque da Saudade.

Colaborou: João Henrique Krieger

