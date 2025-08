Ex-jogador do Brusque será Gérson em série que conta história da Copa de 1970

O ex-jogador do Brusque Futebol Clube, Fillipe Soutto, interpretará Gérson, o eterno “Canhotinha de Ouro”, na série que retratará uma das maiores conquistas do futebol brasileiro: o tricampeonato mundial da Seleção em 1970. A obra, produzida pela Netflix e intitulada “Brasil 70, A Saga do Tri”, promete mostrar os bastidores da campanha histórica que teve nomes como Pelé, Tostão, Jairzinho, Rivellino e Gérson.

Fillipe atuou como volante no Bruscão e disputou 20 partidas pelo clube catarinense na Série B do Campeonato Brasileiro em 2021. Ele será o único ex-jogador profissional a integrar o elenco da série. Com passagem pelo Atlético-MG, onde iniciou a carreira e foi campeão mineiro, o atleta também defendeu clubes como Vasco, Joinville, Náutico e Vitória.

Leia também:

1. Ingressos para Brusque x Itabaiana estão à venda

2. Bruscão em 4 de agosto: os jogos do quadricolor no feriado municipal

3. Jhan Pool Torres renova com o Brusque até o fim do ano

4. Angioletti, ex-Brusque, fala sobre seu auge como ídolo do Itabaiana

5. Os detalhes para Brusque x Itabaiana nesta segunda

Na produção da Netflix, ele atuará ao lado de nomes como Marcelo Adnet, que será Eusébio Teixeira; Rodrigo Santoro (João Saldanha); Bruno Mazzeo (Zagallo); Lucas Agrícola (Pelé); Bruna Mascarenhas (Rosemeri); Gui Ferraz (Jairzinho); Ravel Andrade (Tostão); Maicon Rodrigues (Paulo Cézar Caju); Caio Cabral (Carlos Alberto); Daniel Blanco (Rivellino); Val Perré (Mário Américo); Lara Tremouroux (Rosa); Felipe Frazão (Leo); Hugo Haddad (Félix); e Victor Salomão (Dadá Maravilha). A Netflix ainda não divulgou a data oficial de lançamento da série.

Gérson, que será interpretado por Fillipe, foi um dos protagonistas do tri em 1970. Ele teve passagens por Flamengo, Botafogo, São Paulo e Fluminense, onde encerrou a carreira. Aos 84 anos, trabalha como comentarista esportivo no rádio.

Assista agora mesmo!

Como e onde ensinavam os primeiros professores de Guabiruba no século 19: