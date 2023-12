Ex-jogador Marcelinho Carioca é sequestrado após show em São Paulo

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca, de 51 anos, foi sequestrado neste domingo, 17, após um show na Neo Química Arena, Itaquerão, localizado na Zona Leste de São Paulo. A Polícia Civil da cidade confirmou o sequestro. O carro do ex-atleta foi encontrado no município de Itaquaquecetuba, cerca de 10 km do show.

Marcelinho acompanhava o show do cantor Thiaguinho que acontecia no estádio do Corinthians. De acordo com o portal g1, a polícia prendeu dois homens suspeitos de terem participado do crime. Eles estavam próximos do veículo. Não há informações se o ex-jogador estava acompanhado.

Secretaria de Segurança

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso está sendo tratado como desaparecimento de pessoa e localização de veículo. As autoridades seguem investigando o caso.

Marcelinho Carioca teve passagens por Flamengo, Vasco, Corinthians e outros times do futebol brasileiro, se tornando ídolo do Timão.

